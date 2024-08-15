Легенда авиации, 36 боевых вылетов. Ветерана Галины Брок-Бельцовой не стало на 99-м году жизни

Легенда отечественной авиации, ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет. За штурвал бомбардировщика она впервые села в 18 лет , а последние годы жизни посвятила воспитанию молодежи. Какой была жизнь героя, рассказал глава городского округа Щелково Алексей Булгаков.

Война застала Галину в 16-летнем возрасте. Девушка решила, что пойдет на фронт в качестве добровольца, и уже в 18 села за штурвал бомбардировщика Пе-2. За годы Великой Отечественной Галина Павловна совершила 36 боевых вылетов, а в последние годы жизни активно занималась просвещением и воспитанием, писала книги и помогала участникам СВО.

«Для меня было честью знать Галину Павловну лично. Мы познакомились четыре года назад. Тогда меня сразу покорили ее невероятная сила духа, мудрость, любовь к Родине и своему народу, а также неиссякаемая энергия и оптимизм», — поделился Булгаков.

Истории из жизни Галины Павловной были похожи на кино, поделился глава Щелкова. Она рассказывала об управлении пикирующим бомбардировщиком, борьбе и победе над врагом.

«Я потерял мудрого наставника, потерял друга. Скорбим всем городским округом Щелково», — добавил он.

Алексей Булгаков выразил соболезнования родным и близким летчицы. В феврале женщине исполнилось бы 100 лет.

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