«Наш талисман». Медсестру аэроклуба «Волосово» в Чехове поздравили с 85-летием

Медсестра Екатерина Демкина работает в аэроклубе «Волосово» более 50 лет. Коллеги считают ее талисманом, поэтому к 85-летию приготовили для нее поздравления.

Выбор профессии для Екатерина Павловна не был случайным. Она работала в подольской больнице, однако затем решила стать полевым врачом.

«У меня родственник был пилотом — военный летчик. Его жена фельдшером была, а я в Москве училась. Она мне рассказывала, что он говорил ей про сложности. И я всегда хотела, чтобы все было хорошо, все были живы-здоровы», — поделилась именинница.

Екатерина Павловна встречает каждого гостя аэроклуба с улыбкой. Своим оптимизмом она вселяет уверенность в начинающих парашютистов и опытных спортсменов.

«Тетя Катя — отличная женщина и медик. Она — наш талисман. Каждое утро очень бодрая, веселая: заряжает нас позитивной энергией. Всегда желает всем здоровья, добра», — отметил инструктор парашютно-десантной службы аэроклуба «Волосово» Максим Юдин.

В течение всего летного дня медсестра внимательно следит за прыжками, а если парашютист получил травму, она оказывает первую помощь. В числе множества наград у Екатерины Павловны — знак отличника здравоохранения, ветерана труда и орден почета ДОСААФ России.

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