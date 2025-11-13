Насаждения в лесопарковой зоне восстановят в Дубне в 2026 году

В лесопарковой зоне в Дубне, проект благоустройства которой разрабатывается, будут восстановлены зеленые насаждения. По обращению жителей, обследование этого участка провели еще раз.

Теперь — с участием активистов, которые обошли вместе дендрологом всю территорию, предназначенную для благоустройства. Увидели, каково состояние деревьев в реальности.

Местные лесники согласны с диагнозом приглашенных специалистов — требуется лечение, причем срочное. Здесь обнаружены грибковые заболевания, в том числе рак-серянка у сосен и насекомые-вредители типа жуков-типографов, пара сотен которых за месяц уничтожит столетнюю ель.