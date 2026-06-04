Развитие российской фармацевтической отрасли идет очень активно, и устойчивая поддержка со стороны государства позволит провести полное импортозамещение лекарственных препаратов. Об этом в интервью 360.ru Елене Кононовой рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. Беседа прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

В этом году компания открыла в Московской области свой третий завод площадью более 20 тысяч квадратных метров, который превратится в большой кластер производства с линиями по выпуску как химических препаратов, так и готовых лекарственных форм.

Евгения Шапиро отметила, что «ПСК Фарма» накопила достаточно проектов, чтобы постепенно их запускать, и новый завод стал одним из многих

«Было бы очень сложно сделать это без подготовленной структуры особой экономической зоны, без глобальной поддержки инвестклимата в Московской области. Это не первый наш завод, поэтому когда мы обращаемся по любым вопросам, нас слышат и поддерживают», — заявила генеральный директор компании.

Она добавила, что завод появился в рамках реализации офсетного контракта с Москвой, поэтому выпускаемые там препараты поступят сначала в аптечный центр столицы, а потом — через Росздрав — для пациентов по всей стране. Общий объем инвестиций в новое производство составил пять миллиардов рублей.

На проходящем сейчас Петербургском международном экономическом форуме компания «ПСК Фарма» и Сбер подписали соглашение об инвестиционном проекте по созданию производства активных фармацевтических субстанций в особой экономической зоне «Дубна». Новое предприятие создаст основу для самых востребованных лекарств в сфере пульмонологии, инфекционных заболеваний, кардиологии, неврологии и других направлений.