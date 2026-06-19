Наружное освещение восстановили после шторма в Подольске

Коммунальные и дорожные службы городского округа Подольск продолжают в непрерывном режиме устранять последствия недавнего шторма с обильными осадками и шквалистым ветром. Одной из приоритетных задач для аварийно-восстановительных бригад остается оперативный ремонт систем наружного освещения, пострадавших от падения ветвей деревьев и замыканий на электросетях.

Специалисты провели обследования поврежденных ЛЭП, заменили вышедшие из строя элементы и вернули свет во дворы и на улицы. Работы по восстановлению освещения уже успешно завершены по следующим адресам: ул. Советская, д. 13а (2-й подъезд); ул. Большая Серпуховская (участок от площади Ленина до микрорайона Климовск); ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 и д. 38, корп. 1 (в районе роддома); ул. Красная, д. 9/48; ул. Рабочая, д. 3, а также участок от д. 3б до ул. Комсомольской; ул. Большая Зеленовская, д. 6 и другим.