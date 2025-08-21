Наружное освещение у деревни Акишово начали обустраивать в Подольске

В округе проведут более шести километров линий наружного освещения в рамках проекта «Светлый город». Станет светло и комфортно на дороге от деревни Акишово до поселка Кузнечики. Здесь уже установили и забетонировали более 40 закладных деталей.

Сейчас рабочие устанавливают металлические опоры. Предварительно на них надевают кронштейн со светодиодным светильником.

«В приоритете энергосберегающий подход к источникам освещения. Светодиодные светильники не перегорают, следовательно, их не придется менять. Светят в семь раз ярче и в семь раз экономнее, чем обычные лампочки», — рассказала представитель субподрядчика Дарья Гронская.

После того, как электромонтажники протянут кабель и установят шкаф управления, подключат электроэнергию.

Протяженность линий наружного освещения в Акишово составит 1,4 километра. Всего в этом году в округе установят более 200 опор и протянут линии наружного освещения более чем на шесть километров.

Новые линии появятся в деревне Федюково на улице Спортивной и Спортивном проезде. Также в старой части деревень Кутьино и Булатово, в Докукино на улице Вишневой и в Быковке на улице Нагорной. А также в Подольске на улице Садовой и проспекте Ленина напротив школы № 11.

Работы по всем локациям завершат в середине осени, из-за погодных условий сроки могут меняться.