Нарушение правил вывоза мусора выявили в Павловской Слободе под Истрой

На территории муниципального округа Истра выявили факт незаконной выгрузки 20-кубового контейнера со строительными отходами. Нарушителя привлекли к административной ответственности и выписали штраф.

В октябре на территории округа обнаружили и вывезли девять свалок общим объемом 410 кубометров. Самые крупные навалы зафиксировали возле деревень Деньково и Лукино, Дедовска, Максимовки, Павловского, Андреевского и Глебово. Отметим, что также убрали и локальные свалки, которые, как правило, образуются в результате найма непроверенных нелегальных перевозчиков, транспортирующих мусор от клиента в лесополосу или места, где отсутствуют камеры.

На сайте Министерства экологии и природопользования Подмосковья в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» опубликован полный реестр добросовестных специализированных компаний, которые вывозят строительные отходы в разрешенные для этого места.