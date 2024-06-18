Нарушители правил обращения с отходами в Одинцове и Истре выплатят штрафы

Фото: Минэкологии МО.

Представители Минэкологии Московской области вынесли семь постановлений об административном наказании за нарушение правил обращения со строительными отходами в Одинцове и Истре.

«Полицейскими в Истре были задержаны пять нелегальных перевозчиков отходов в деревнях Лешково и Чесноково», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в Павловской Слободе выявили еще одного нарушителя и выписали ему штраф в 15 тысяч рублей. Двум водителям, незаконно выгрузившим грунт в Одинцове, предстоит выплатить 50-тысячные штрафы.

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