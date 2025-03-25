Нарушители на квадроциклах повредили научные посевы в Истре

Неизвестные выехали на мотоциклах в поле села Рождествено. Казалось бы, ничего такого, но земли эти предназначены для выращивания новых сортов пшеницы. Поэтому поле считается научно-экспериментальным участком.
На этом поле с 1953 года ученые отдела отдаленной гибридизации ГБС РАН занимаются выведением новых сортов растений. Они проводят гибридизацию культурных и диких злаков, чтобы улучшить их урожайность и адаптивность к неблагоприятным условиям. Однако действия неизвестных людей на транспорте могут поставить под сомнение результаты многолетних усилий специалистов.
«На фото следы мотоцикла, которые оставлены в поле с семеноводческими посевами первого в мире сорта трититригии (новой зерновой культуры) Памяти Любимовой», — пояснила заведующая отделом отдаленной гибридизации Ольга Щуклина.
Отдел гибридизации просит местных жителей быть внимательными и фиксировать факты порчи посевов на фото и видео. В случае если это повторится, они передадут материалы в правоохранительные органы.
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