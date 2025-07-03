Нарушители чистоты в лесах Подмосковья заплатят более 5,3 млн рублей штрафов

Жители и гости Подмосковья часто игнорировали правила санитарной безопасности в лесах. За полгода нарушителям выписали штрафы на более чем 5,3 миллиона рублей, сообщили в Комлесхозе МО.

«С начала 2025 года вынесено 138 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму штрафов в размере 5 305 000 рублей», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Среди лидеров по количеству взысканий оказались Подольское, Сергиево-Посадское и Ногинское лесничества.

Всего за полгода инспекторы ведомства зарегистрировали 184 протокола, 31 из них — в Сергиево-Посадском филиале «Мособллеса», 22 — в Ступинском и 20 — в Подольском.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах могут составлять до пяти тысяч рублей для граждан, до 40 тысяч — для должностных лиц и от 500 тысяч — для юридических.