Нарушителей запрета на посещение лесов в Сергиевом Посаде нашли по телефонам

Компания молодежи решила пожарить шашлыки в лесу под Сергиевым Посадом, игнорируя прямой запрет на такие пикники из-за пожароопасной обстановки. Вычислить нарушителей помогли сигналы их сотовых телефонов.

В Региональной диспетчерской службе Комлесхоза дежурный увидел подозрительное скопление сигналов сотовых телефонов на территории. Данные передали в Сергиево-Посадский филиал «Мособллеса», и на место сразу выехал патруль с полицией и МЧС.

В итоге нашли компанию молодых людей, которые собрались жарить шашлыки. Огонь в мангале пришлось срочно затушить.

Каждому участнику несостоявшегося пикника придется выплатить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

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