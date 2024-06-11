Нарушителей правил перевозки стройотходов задержали в Ленинском округе

Троих водителей большегрузных автомобилей задержали сотрудники полиции на 24-м километре Каширского шоссе. Выяснилось, что у перевозчиков строительных отходов не было электронного талона и других разрешительных документов.

«В отношении водителей полицейские составили протоколы и передали нам для рассмотрения. По итогам их рассмотрения нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве напомнили, что за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, придется заплатить штраф. Физическим лицам от двух до трех тысяч рублей, должностным — от 10 до 30, предпринимателям без образования юридического лица — от 30 до 50, юридическим — от 100 до 250 тысяч рублей.

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