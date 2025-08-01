Нарушителей правил парковки в Подмосковье оштрафовали на 25 млн рублей за полгода

О припаркованных машинах в неположенных местах жители Подмосковья могут сообщать в приложении «Народный инспектор». Благодаря активным горожанам за полгода нерадивых водителей оштрафовали на более чем 25 миллионов рублей.

«Народный инспектор» зарекомендовал себя как эффективный механизм общественного контроля за ситуацией во дворах региона. По итогам информирования видим, что число пользователей увеличивается, а значит — растет правосознание жителей Подмосковья», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По сравнению с предыдущим годом число зафиксированных нарушений в Подмосковье увеличилось на четверть. В среднем еженедельно — более 200 постановлений, отметили в министерстве по содержанию территорий региона.

Общественным инспектором может стать каждый. Если машина оставлена на газоне, около контейнерной или детской площадки, нужно снять видео с госномером авто и загрузить в сервис.

Инструкция по использованию приложения доступна по ссылке.