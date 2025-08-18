Нарушителей правил обращения с отходами задержали в Подмосковье

Инспекторы Минэкологии Московской области вместе с полицией выявили несколько фактов незаконного обращения со строительными отходами и грунтом. Нелегальные точки приема мусора обнаружили в Богородском округе и в Чехове, а также под Каширой.

Инспекторы задержали два самосвала и один грузовик. Водитель транспортного средсва пытался сбросить строительный мусор рядом с деревней Чепелево. По всем фактам нарушения составили протоколы.

Кроме того, с помощью фотофиксации за минувшую неделю зафиксировали четыре попытки незаконной перевозки отходов. Общая сумма штрафов составила 109 тысяч рублей.