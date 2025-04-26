Нарушителей правил обращения с отходами задержали в деревне Пронское в Одинцове

Сотрудники экологического надзора Московской области выявили в Одинцовском городском округе нарушителей правил обращения с отходами. Во время рейдов специалисты вынесли шесть постановлений о назначении административных наказаний.

Всех нарушителей, среди которых были только физические лица, сотрудники полиции задержали прямо на месте.

Особое внимание при проверке уделили и выявлению нелегальных перевозчиков строительного мусора: троих задержали в деревне Пронское Одинцовского округа. У них при себе не оказалось необходимых разрешительных документов, они не оформляли электронные талоны на транспортировку отходов, что является нарушением.

Такие меры направлены на борьбу с незаконной утилизацией и перевозкой отходов, которая нередко наносит ущерб окружающей среде и создает угрозу здоровью местных жителей. Всех задержанных привлекли к административной ответственности и назначили штрафы.