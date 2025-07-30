Нарушенные добычей ископаемых территории вовлекут в оборот в Подмосковье

Инвесторы смогут без торгов арендовать территории, нарушенные добычей полезных ископаемых, для реализации масштабных проектов. Например, для строительства социальных или коммунальных объектов. При этом предпринимателя обяжут провести восстановление территории. По словам первого заместителя председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александра Орлова, затраты на эти работы будут включены в общую сумму инвестиций.

«Инвестор должен будет сначала привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. А после — сможет приступить к реализации проекта», — пояснили в ведомстве.

Закон позволит вовлечь в оборот территории, нарушенные добычей ископаемых.