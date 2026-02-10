Нарушения в сфере обращения с отходами пресекли в Подмосковье

Инспекторы эконадзора министерства экологии Московской области приняли решения о назначении административных наказаний за нарушения, зафиксированные в двух городских округах на юге Подмосковья. Нарушения были обнаружены сотрудниками полиции, а протоколы переданы в министерство для принятия мер.

«Сотрудники УМВД России по Ленинскому округу задержали трех незаконных транспортировщиков отходов в поселке Володарского и вблизи садового некоммерческого товарищества "Дубрава"», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Разрешительных документов на перевозку мусора у задержанных не оказалось. В поселке Пески сотрудники УМВД России по округу Коломна задержали гражданина, который выгрузил отходы на открытый грунт.

Все четверо нарушителей по итогам рассмотрения протоколов были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Совместные мероприятия надзорных и правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота отходов в Подмосковье продолжаются.