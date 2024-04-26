Нарушения в работе транспортной компании устранили в Мытищах | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:40 Нарушения в работе транспортной компании устранили в Мытищах Главное контрольное управление Московской области

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Специалисты Мособлконтроля регулярно принимают обращения граждан о нарушениях законодательства водителями автобусов и маршрутных такси на городских маршрутах. Полученные сообщения оперативно передаются компетентным органам, что позволяет незамедлительно принимать соответствующие меры.

Например, на муниципальном маршруте № 8 ст. Мытищи — пр. Астрахова поступила жалоба от граждан о нарушениях в области оплаты проезда и качестве транспортных услуг. Мособлконтроль передал данную жалобу в администрацию городского округа Мытищи.

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Администрация немедленно приняла меры: была проведена проверка перевозчика на указанном маршруте с использованием региональной навигационно-информационной системы Московской области. По результатам проверки выявлены нарушения. Водитель привлечен к дисциплинарной ответственности, ему вынесен выговор и наложено финансовое взыскание за нарушение правил приема оплаты за проезд.

Руководству транспортной компании дано указание обеспечить качественное исполнение перевозок, а водительскому составу провели дополнительный инструктаж о соблюдении правил перевозки пассажиров и процедуре оплаты за проезд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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