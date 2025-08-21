Нарушения в работе самоходной техники устранили в двух округах Подмосковья

В Подольске ООО «Рефрижераторные системы» использовало экскаватор-погрузчик без техосмотра, а в Домодедове у ООО «ТК Атлант-Авто» работали кран и два автопогрузчика без регистрации. Сейчас все недочеты исправили, техника эксплуатируется законно и безопасно.

В ведомстве напомнили, что ранее аналогичное предупреждение получила компания «ВЕТТ ТРАНС» в Серпухове — у нее не было данных о техосмотре пяти погрузчиков и трактора.