Нарушения в работе придорожного кафе пресекли в Подольске

В деятельности кафе на остановочном пункте на Октябрьской площади в Климовске были обнаружены нарушения. Проверку проводили сотрудники администрации Подольска, представители министерства чистоты Подмосковья и работники ресурсоснабжающих предприятий.

Во время рейда выяснилось, что хозяева кафе самовольно срубили расположенное рядом со зданием дерево и увеличили площадь объекта за счет незаконной пристройки. Владельцам разъяснили, что они нарушили правила благоустройства и незаконно использовали земельный участок. Также у объекта отсутствовал колористический паспорт.

Собственника предприятия общественного питания обязали привести строение в надлежащий вид в ближайшее время. В противном случае его привлекут к административной ответственности.

Участники рейда также проверили состояние других торговых объектов в этом районе. Все нарушения были зафиксированы и направлены в соответствующие ведомства.

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