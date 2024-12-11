Нарушения в обращении с отходами пресекли в 2 округах Подмосковья

В Министерство экологии и природопользования Московской области поступили жалобы о нарушении законодательства в водоохранной зоне реки Рожайки в деревне Судаково Домодедовского округа и на Климовской улице в Подольске.

В деревне Судаково представители ведомства провели проверку, не взаимодействуя с владельцем участка, и обнаружили размещение строительных отходов, включая битый кирпич и бетон. Также они провели работы по созданию подъездных путей с использованием этих отходов. Река Рожайка находится под особым контролем из-за воздействия человека.

Инспекторы эконадзора выявили в Подольске загрязнение почвы строительными отходами, размещенными без подстилающего покрытия. Владельцев участков установили и выдали предостережения о недопустимости нарушений.