Нарушения в области экологии пресекли еще в 4 округах Подмосковья

На прошлой неделе специалисты Министерства экологии Московской области обнаружили и пресекли нарушения в четырех муниципальных образованиях региона. В одном из случаев экологам потребовалась помощь полиции.

«В Щелкове, вблизи деревни Аксиньино, наши специалисты совместно с сотрудниками МУ МВД России „Щелковское“ остановили попытку незаконной добычи полезных ископаемых, а также выявили нелегальную точку приема строительного мусора. Полицейские задержали три самосвала и экскаватор», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Кроме того, в Раменском округе, вблизи деревни Полушкино, и в Подольске были пресечены случаи незаконного сжигания отходов, в обоих случаях устройства были демонтированы. Недалеко от села Петрово-Дальнее округа Красногорск по настоянию Минэкологии была ликвидирована незаконная свалка строительного мусора, земли приведены в изначальное состояние.