Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Подмосковье

Специалисты Минэкологии Московской области обнаружили нарушения природоохранного законодательства в двух округах западного Подмосковья. Проверки были проведены после обращений граждан.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил: «В деревне Землино Рузского округа местная жительница организовала незаконный сброс сточных вод на почву в СНТ "Дворики"».

Кроме того, в Можайске гражданин устроил свалку строительных отходов на своем участке и на соседней территории земель неразграниченной собственности.

По результатам проверок нарушителям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.