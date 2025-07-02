Нарушения природоохранного законодательства выявили в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Признаки нарушений природоохранного законодательства выявили инспекторы экологического надзора Министерства экологии и природопользования Подмосковья в ходе выездных мероприятий в Одинцовском округе. Несанкционированное размещение на открытом грунте строительных отходов зафиксировано в Звенигороде, а также в поселке Большие Вяземы.

Сотрудники ведомства обнаружили металлическое ограждение участка в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Малая Вяземка, что препятствует свободному доступу граждан к реке, гарантированному Водным кодексом России. Участок принадлежит физическому лицу.

Аналогичное нарушение установлено на землях промышленного парка «Одинцово-1» в деревне Ликино, где ограничен доступ к ручью с местным названием Журавка. Помимо этого, на участке также зафиксированы признаки несанкционированного размещения отходов на открытом грунте.

По итогам надзорных мероприятий всем правообладателям земель объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.