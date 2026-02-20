Нарушения природоохранного законодательства пресекли в Подмосковье

За прошедшую неделю инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели 36 выездных мероприятий. В результате было выявлено и пресечено несколько нарушений.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал: «В Балашихе, на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета-2», пресечено незаконное сжигание отходов, источник загрязнения демонтирован. Нарушители будут привлечены к административной ответственности».

Кроме того, сотрудники управления гостехнадзора Минэкологии обнаружили поддельные удостоверения тракториста-машиниста в Раменском округе, Чехове и Клину. Материалы направлены в правоохранительные органы. За неделю инспекторы гостехнадзора провели 798 техосмотров и приняли 250 экзаменов на право управления самоходными машинами.

По результатам надзорных мероприятий объявлено 96 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.