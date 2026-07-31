Нарушения природоохранного законодательства пресекли в Подмосковье

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции остановили незаконный сброс грунтов в двух округах региона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, попытки незаконного сброса грунтов неизвестного происхождения были остановлены вблизи деревни Псарево округа Ступино и рядом с деревней Брыньково Рузского округа. В отношении водителей самосвалов составлены протоколы об административном правонарушении, они будут привлечены к ответственности. Во втором случае транспортное средство было задержано полицейскими.

Кроме того, в деревне Бритово Раменского округа при участии представителей Минэкологии затампонировано три источника незаконного сброса сточных вод.

В рамках регионального контроля проверено техническое состояние и эксплуатация 17 аттракционов в Московской области. Нарушений не выявлено.