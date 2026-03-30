Нарушения природоохранного законодательства пресекли в Подмосковье

Сотрудники Министерства экологии Московской области выявили и пресекли нарушения природоохранного законодательства в нескольких районах региона. В Истре, Чехове и Богородском округе были зафиксированы случаи незаконного сброса отходов и сточных вод.

«Вблизи села Павловская Слобода в Истре наши сотрудники совместно с полицейскими пресекли попытку сброса отходов с самосвала, транспортное средство задержано», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Он также добавил, что рядом с селом Пашуково Богородского округа был выявлен источник сброса сточных вод, несанкционированный водовыпуск оперативно затампонирован.

В округе Чехов специалисты пресекли попытку сброса отходов, которые образовались после промывки бетоносмесительной установки. Виновник нарушения уже привлечен к ответственности.

Кроме того, специалисты Минэкологии совместно с сотрудниками Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области провели мероприятие по пресечению незаконной транспортировки строительных отходов в Щелково. Было проверено 19 автомобилей, у троих водителей не оказалось разрешительных документов, их транспортные средства задержаны полицейскими.