Нарушения при продаже табачной продукции выявили в Солнечногорске

Сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации г. о. Солнечногорск вместе с сотрудниками полиции и активистами «Молодой Гвардии» Единой России провели проверку торговых точек, реализующих табачные изделия. Рейд прошел в центре города и в микрорайоне ЦМИС.

В ходе мероприятия особое внимание уделили магазинам, где ранее уже фиксировались случаи открытой выкладки табачной продукции. Повторная проверка показала, что на трех из пяти объектов нарушения сохранились.

«Наша задача — пресечь незаконные методы реализации товара, включая открытую выкладку, которая делает продукцию визуально доступной и стимулирует спрос, в том числе среди несовершеннолетних, и является прямым нарушением федерального законодательства. Подобные рейды помогают дисциплинировать предпринимателей и привести деятельность торговых точек в соответствие с нормами закона», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Информация о выявленных фактах направлена в Роспотребнадзор для принятия мер и привлечения собственников к административной ответственности. Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли на территории округа ведется на постоянной основе.