Еще 2 водителей оштрафовали в Подмосковье за нарушения правил перевозки отходов

В Министерстве экологии Московской области были вынесены постановления о назначении административных наказаний за незаконную транспортировку отходов в Подольске и Ленинском округе. Протоколы об административном правонарушении поступили в министерство из УМВД России по этим округам.

«Один из нелегальных перевозчиков был задержан полицейскими в Подольске, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Второй гражданин был остановлен на 24-м километре Каширского шоссе. Оба пытались перевезти отходы в отсутствие разрешительной документации, без оформления электронных талонов».

Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Министр также добавил, что с начала года по фактам незаконной транспортировки строительного мусора было вынесено 132 постановления, а общая сумма штрафов превысила 8 миллионов рублей.

Минэкологии напоминает, что транспортировка отходов должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Это предполагает наличие разрешительной документации и специальных знаков на транспортных средствах, указывающих на класс опасности отходов.