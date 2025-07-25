Нарушения при использовании тракторов пресекли в 9 округах Подмосковья за неделю

Инспекторы подмосковного технадзора пресекли нарушения в использовании самоходных машин. За неделю их выявили в Коломне, Люберцах, Рузе, Лобне, Мытищах и других муниципалитетах.

За неделю нарушения обнаружили и пресекли в Коломне, Люберцах, Рузе, Лобне, Мытищах, Подольске, Королеве, Красногорске и Электроуглях. Чаще всего технику использовали без регистрации и прохождения техосмотра. Инспекторы также столкнулись с эксплуатацией машин с неисправностями, отсутствием аптечки и средств пожаротушения.

Ранее нарушения выявили в Клину, Мытищах, Лобне, Красногорске, Домодедове, Истре, Чехове, Сергиевом Посаде, раменском, Одинцове, Богородском и Ленинском округах.