Нарушения нашли в работе кафе в микрорайоне Южный в Котельниках

Фото: Администрация Котельники г.о.

Специалисты проверили кафе в микрорайоне Южный в Котельниках. Они выяснили, что здесь вновь нарушают нормы. Ситуацию взяли на контроль надзорные органы.

Ранее в кафе на втором этаже пристройки дома № 8 уже обнаруживали признаки нарушения санитарных норм. Новая проверка выявила нарушения противопожарной безопасности, отсутствие медицинских книжек и трудовых договоров у сотрудников.

На место приехал собственник помещений и пообещал расторгнуть договор с арендатором.

Администрация Котельники г.о.
Фото: Администрация Котельники г.о.
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Администрация Котельники г.о.
Фото: Администрация Котельники г.о.
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Администрация Котельники г.о.
Фото: Администрация Котельники г.о.
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Контролировать ситуацию будут представители Роспотребнадзора, инспекции налоговой службы, прокуратуры и МЧС.

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