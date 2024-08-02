Нарушения нашли в работе кафе в микрорайоне Южный в Котельниках

Специалисты проверили кафе в микрорайоне Южный в Котельниках. Они выяснили, что здесь вновь нарушают нормы. Ситуацию взяли на контроль надзорные органы.

Ранее в кафе на втором этаже пристройки дома № 8 уже обнаруживали признаки нарушения санитарных норм. Новая проверка выявила нарушения противопожарной безопасности, отсутствие медицинских книжек и трудовых договоров у сотрудников.

На место приехал собственник помещений и пообещал расторгнуть договор с арендатором.