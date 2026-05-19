Еще 100 случаев нецелевого использования земель устранили в Подмосковье за месяц

В Московской области активно ведется работа по контролю за использованием земель. За последний месяц исправлены нарушения более чем на 100 участках. С начала проекта, запущенного Минмособлимуществом около двух лет назад, общее количество устраненных нарушений превысило 1700.

Все участки с признаками нарушений вносятся в реестр «МЗК. Нецелевое использование земельных участков». Муниципальные земельные инспекторы тесно сотрудничают с этим реестром, информируя правообладателей о необходимости устранения нарушений. Сейчас в реестре зафиксировано 4387 земельных участков с признаками нарушений.

За время действия проекта на 1722 участках были устранены нарушения: на 1016 участках прекращена незаконная деятельность, а на 706 участках изменен вид разрешенного использования земли. С начала текущего года под контролем земельных инспекторов нарушения устранены на 331 участке.

Например, в Щелково на земле, предназначенной для производственной деятельности, площадью 4684 квадратных метров, земельные инспекторы обнаружили действующий автосервис, автотехцентр и магазин автозапчастей. После обследования мунземконтроль выдал собственнику предписание об исправлении нарушения и направил информацию для пересчета кадастровой стоимости в сторону повышения. В результате правообладатель участка изменил вид разрешенного использования на «Производственная деятельность, объекты дорожного сервиса», что сделало деятельность всех бизнес-структур участка легальной.