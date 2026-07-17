Нарушения миграционного законодательства пресекли в Жуковском

Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления подмосковной Росгвардии оказали силовую поддержку МВД в ходе профилактического рейда. Мероприятие было направлено на пресечение незаконной миграции, всего проверили более 80 человек.

Как сообщили в управлении, профилактический рейд прошел на территории сельскохозяйственного назначения в Жуковском. Там проверили 81 мигранта. В отношении 77 из них были составлены протоколы об административном правонарушении, 31 человек находился на территории страны нелегально. Их привлекли к ответственности.

«В отношении 77 правонарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России, один из которых с принудительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — рассказали в ведомстве.

Рейды с участием спецназа в Подмосковье продолжатся.