Нарушения лесного законодательства выявлены в первом квартале 2026 года

В начале 2026 года в лесном фонде активно проводилась работа по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. В результате проверок было составлено 439 протоколов, и по каждому случаю приняты меры административного воздействия.

Больше всего нарушений касалось самовольного занятия лесных участков — зафиксировано 273 случая. Также выявлено 71 нарушение правил санитарной безопасности в лесах, 58 — правил пожарной безопасности и 18 фактов незаконной рубки лесных насаждений.

Общая сумма наложенных штрафов составила 21 296,25 тысяч рублей. Из них:

- за нарушение правил пожарной безопасности — 8 311,5 тысяч рублей; - за нарушения правил санитарной безопасности — 4 530,5 тысяч рублей; - за самовольное занятие лесных участков — 7 179 тысяч рублей; - за незаконную рубку лесных насаждений — 579,5 тысяч рублей.

На текущий момент взыскано штрафов на сумму 18 390,85 тысяч рублей, а также в счет возмещения вреда окружающей среде взыскано 7 054,55 тысяч рублей.

Работа по контролю за соблюдением лесного законодательства продолжается и остается одним из ключевых направлений деятельности лесной охраны.