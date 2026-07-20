Нарушение Водного кодекса выявили в Одинцовском округе
Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области проверили обращение жителей Одинцова и обнаружили признаки нарушения водного законодательства. Забор одного из участков ограничивает свободный проход граждан к ручью — притоку Масловского пруда.
Проверка прошла в деревне Маслово после жалобы местных жителей. Инспекторы обследовали территорию и зафиксировали наличие забора, установленного со стороны земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства.
Результаты осмотра свидетельствуют о нарушении требований Водного кодекса Российской Федерации. Закон гарантирует свободный доступ к водным объектам общего пользования.
Владельцем территории является компания, деятельность которой связана с арендой и управлением объектами недвижимости. Представителям организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.