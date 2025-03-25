Нарушение правил вывоза мусора пресекли в Истре

Благодаря совместному рейду управления безопасности округа Истра и полиции выявили нарушителей на дорогах. На этот раз инспекторы проверяли грузовые автомобили, перевозящие крупногабаритный строительный мусор.

Без талона перевозчики попадают под административное нарушение и штраф, но, к сожалению, до сих пор не все водители знают про этот закон. В таком случае их транспорт отправляют на штрафстоянку.

Однако получить этот талон не так сложно, достаточно оформить его через портал «Госуслуги» Подмосковья причем бесплатно, но нарушители предпочитают оплачивать штраф. Благодаря электронным талонам контролирующие инстанции отслеживают, откуда, куда и в каких объемах перевозятся строительные отходы. Ведь никто не хочет видеть на обочине или в лесу сбитую штукатурку, старый линолеум и колотый кирпич.