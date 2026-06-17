Народный вокальный ансамбль в Воскресенске отметил 25-летие

Юбилейный концерт Народного коллектива «Вокальный ансамбль „Созвездие“ прошел во Дворце культуры „Юбилейный“ в Воскресенске. Программа „Праздник из детства“ объединила нынешних участников ансамбля, выпускников, коллег и поклонников творчества коллектива.

История ансамбля началась в 2001 году. Тогда коллектив носил название «Праздник детства» и работал под руководством почетного работника общего образования РФ Ольги Тяпкиной. Со временем творческое объединение получило новое имя — «Созвездие». За 25 лет коллектив стал обладателем почетных званий «Образцовый» и «Народный», а также занял заметное место в культурной жизни округа. Сегодня в ансамбле занимаются более 35 вокалистов. Работу с артистами продолжают ученицы Ольги Тяпкиной — Анастасия Комарова и Александра Ермакова.

Праздничный вечер собрал полный зал гостей. Поздравить коллектив пришли друзья, коллеги, выпускники разных лет и жители округа. Во время торжественной части председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко вручил руководителям ансамбля награды главы муниципалитета. Основной состав коллектива также получил награды управления культуры администрации округа.

«Ваш труд помогает сохранять лучшие традиции вокального искусства и открывать новые таланты. За четверть века ансамбль стал важной частью культурной жизни округа», — отметил Сергей Матвиенко.

Особые слова благодарности прозвучали и в адрес родителей воспитанников. Директор МУ «Центр развития культуры» Дмитрий Муконин отметил вклад родительского комитета в развитие коллектива и передал ансамблю сертификат на фотосессию. Руководитель ДК «Юбилейный» Ольга Севостьянова вручила полезный подарок для творческой работы — кофры и портпледы для хранения и перевозки сценических костюмов.

Концертная программа продолжалась около двух часов. За это время зрители увидели как хорошо знакомые номера из репертуара прошлых лет, так и новые постановки. На сцену выходили участники разных возрастных групп. В программу вошли ансамблевые и сольные выступления, которые зал встречал продолжительными аплодисментами. Юбилейный вечер стал еще одним подтверждением того, что «Созвездие» остается одним из самых известных и востребованных творческих коллективов Воскресенска.