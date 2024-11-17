Народный показ мод «Душа России» прошел в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске состоялся показ мод под названием «Душа России», организованный подольским женским клубом «Жизнь женщин». Мероприятие собрало непрофессиональных моделей из различных сфер жизни, включая учителей, врачей, многодетных мам и пенсионеров, которые вышли на подиум в авторских нарядах.

Кульминацией показа стало объявление победителей в различных номинациях. В номинации «Душа показа» победила молодая мама Яна Щербакова, выбранная другими моделями-участницами. «Лицом показа» были признаны кадастровый инженер Ольга Переслегина и многодетная мама Юлия Коржова, согласно мнению дизайнеров и спонсоров.

Организатор проекта и основатель клуба «Жизнь женщин» Ирина Просянкина отметила, что весь проект — это коллаборация дизайнеров, стилистов, моделей и швей, которые объединились для создания народного показа.

В рамках программы также прошла ярмарка изделий ручной работы и мастер-классы для детей. Ребята имели возможность попробовать себя в роли дизайнеров, расписывая новогодние игрушки и имбирные пряники.

Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным, чтобы подчеркнуть красоту русской женщины и дать ей возможность почувствовать себя королевой — душой России.

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