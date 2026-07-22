Народный хор из Раменского округа выступил на фестивале «Царская уха»

Межрегиональный гастрономический фестиваль «Царская уха» прошел 18 июля в живописном поселке Белоомут на левом берегу Оки. Мероприятие собрало более 17 тысяч гостей, объединив под открытым небом фермеров, сыроваров, ремесленников и лучшие народные коллективы.

Гости могли не только попробовать знаменитое блюдо от «Международного альянса кулинаров» — уху по-царски, но и окунуться в атмосферу настоящего народного гуляния. На протяжении всего дня на главной сцене с концертными номерами выступали творческие коллективы и сольные исполнители.

Раменский округ представили талантливые артисты. Хор «Русская песня» под руководством дирижера Надежды Волковой из Дворца культуры «Сатурн» выступил с народными песнями. Музыкальных исполнительней отметили благодарственным письмом, персональную благодарность получил директор ДК «Сатурн» Василий Строилов.

Фестиваль «Царская уха» прошел в 13-й раз и снова доказал, что это не просто гастрономический праздник, а настоящее событие, объединяющее людей, русские традиции и таланты.