Народный хор из Лобни выступил на улицах города

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В рамках летней культурной акции «Мы к вам заехали на час» в городском округе Лобня выступают артисты местных домов культуры. Концерт народного хора «Русская песня» собрал почти 50 зрителей.

Артисты лобнинских домов культуры выступают на улицах города перед жителями и гостями округа. Так, народный хор «Русская песня» имени Александра Вальцева из ДК «Луговая» исполнил 16 номеров у Художественной галереи.

На сцене Центрального парка Лобни выступят лауреат и дипломант международных и областных конкурсов, хореографический ансамбль «Каблучок» и вокальная студия «Радуга». Концерт состоится 18 августа в 14:00.

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