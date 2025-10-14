Народный фестиваль пройдет во Фрязине

В ноябре во Дворце культуры «Исток» состоится фестиваль народного искусства Московской области «Таланты земли Московской». Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, мероприятие станет праздником творчества и мастерства, объединив на одной сцене и выставочной площадке исполнителей и мастеров.

«Фестиваль будет посвящен памяти музыканта Бориса Терехина. В программе зрителей ждет насыщенная и разнообразная палитра народных традиций: задушевные народные песни, зажигательные танцы, колоритные выступления фольклорных коллективов, а также захватывающая выставка уникальных изделий народных промыслов, демонстрирующая богатство и разнообразие культурного наследия региона», — сообщили организаторы.

Также гости смогут приобрести сувениры ручной работы. Фестиваль «Таланты земли Московской» начнет свою работу 2 ноября в 16:00 во Дворце культуры «Исток», расположенном по адресу: улица Комсомольская, дом 17. Вход свободный.