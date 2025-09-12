«Народные тропы» заасфальтировали в Наро-Фоминске

В округе продолжается реализация программы «Народные тропы». В рамках этой инициативы в 2025 году было благоустроено и заасфальтировано 12 новых пешеходных маршрутов.

Особенностью программы является ее ориентация на реальные потребности жителей. Многие из обустроенных троп возникли именно там, где люди на протяжении многих лет, прокладывая себе ежедневные пути, буквально «протаптывали» тропинки. Теперь эти стихийные маршруты получили современное оформление и функциональность: на всем протяжении троп уложено асфальтовое покрытие, а также установлены бордюры, отделяющие пешеходную зону от проезжей части и газонов.

Благоустройство пешеходных троп в рамках программы «Народные тропы» в этом году было завершено на ряде улиц и в населенных пунктах Наро-Фоминского городского округа. В частности, новые дорожки появились на улицах Полубоярова, Профсоюзной и Ленина, а также в поселках Васильчиново и Архангельский, в городе Апрелевка и в деревне Симбухово.