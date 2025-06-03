Народные тропы в микрорайоне Подрезково благоустроили в Химках

В микрорайоне Подрезково привели в порядок несколько популярных пешеходных маршрутов. Работы провели в рамках региональной программы по развитию комфортной городской среды.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» завершили благоустройство пешеходных дорожек на улицах Жаринова, Колхозная и в Тепличном проезде. Все тропы выполнены по единым стандартам: ширина асфальтового покрытия составляет два метра, также установлены бортовые камни. Следующим этапом станет озеленение прилегающих территорий. Работы проводят поэтапно, с учетом погодных условий и сроков.

В 2024 году в Химках планируется обустроить 22 народные тропы. Их адреса сформированы на основании обращений и предложений жителей. Дорожки соединяют важные для повседневной жизни объекты: школы, остановки, магазины и поликлиники.

Программа обустройства пешеходных маршрутов реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Ее цель — улучшить уже существующие тропы, которыми горожане пользуются ежедневно.

Полный список участков, включенных в программу, опубликован на сайте администрации.