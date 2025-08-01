«Народные тропы» отремонтировали в Орехово-Зуеве

В округе завершен комплекс работ по ремонту и обустройству 16 «народных троп» — пешеходных дорожек, стихийно сформировавшихся там, где жители наиболее часто передвигаются между дворами, остановками, социальными учреждениями и другими объектами. Проект реализован в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

По словам специалистов, отремонтированные «народные тропы» не только делают передвижение горожан более комфортным и безопасным, но и способствуют повышению качества жизни в целом, создавая благоприятные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

В результате проведенных работ были приведены в порядок пешеходные тропинки, связывающие различные микрорайоны и объекты инфраструктуры. В процессе обустройства «народных троп» были проведены следующие виды работ: демонтаж старого, деформированного покрытия, установка бордюрного камня, создание основания из песка и щебня, укладка асфальтового покрытия, подсыпка грунта вдоль тропинок и посев газонной травы.