Народные тропы обустроили в Богородском округе досрочно

Реализация программы «Народные тропы» по строительству пешеходных тротуаров досрочно завершилась в Богородском округе. В этом году из-за теплой и ранней весны работы начались еще в марте.

Адреса для благоустройства выбирали с учетом большой востребованности и проходимости, а также с учетом высокой социальной значимости. Все построенные тротуары имеют полноценное крепкое основание, бортовой камень по всей протяженности и асфальтовое покрытие шириной два метра. Колодца при обустройстве пешеходных дорожек укрепляли с помощью бетонных колец. По двум адресам под тротуары заложили дренажные трубы для предотвращения скопления воды у прилегающих к тротуарам зданиям. После окончания строительства специалисты завезли грунт и выполнили его планировку.

По объемам работ самым большим оказался тротуар, соединяющий два крупных района Ногинска — Полигон и Глухово. Теперь жители активно передвигаются по новому широкому тротуару, который берет начало у стадиона спортивного комплекса «Знамя», проходит вдоль лесного массива и выходит в сторону Полигона на улице Кирова, где сейчас возводят новые корпуса школы № 5. По этой лесной тропинке круглый год в любую погоду жители добирались на работу, учебу, в спортивные кружки и секции, в городскую поликлинику и магазины. Теперь их путь станет гораздо проще и удобнее.