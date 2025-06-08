Народные тропы благоустроят в Новых Химках

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» продолжают обустраивать пешеходные коммуникации в разных микрорайонах округа. Сейчас приводят в порядок народные тропы в Новых Химках.
Рабочие уже завершили устройство основания дорожки рядом с домом № 5 на Парковой улице. Подобные мероприятия проводят и вблизи детских садов № 22 и № 46 на Куркинском шоссе. Также специалисты устанавливают бордюр у дома № 6 на Молодежном проезде.
Недавно сотрудники «Объединенного городского хозяйства» привели в порядок народные тропы на улицах Жаринова, Колхозная и Тепличный проезд в микрорайоне Подрезково. После завершения строительных работ они благоустроили прилегающие к пешеходным дорожкам территории.
Отметим, что всего до конца 2025 года в Химках обустроят 22 народные тропы. Это позволит жителям города комфортно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Список дорожек для благоустройства сформировали с учетом пожеланий горожан, с ним можно ознакомиться на официальном сайте администрации Химок.
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