Народные тропы благоустроят на проспекте Мельникова в Химках

Специалисты продолжают благоустраивать пешеходные дорожки в Химках. Сейчас работы активно ведут на проспекте Мельникова.

Так, рабочие благоустроили тропу от дома № 2/1 в сторону дома № 5 на улице Дружбы. На дорожке уложили асфальт шириной два метра и установили бордюры.

Аналогичные работы проводят на двух участках проспекта от дома № 2Б до пешеходного перехода. Далее специалисты приступят к озеленению прилегающей территории.

Всего в этом году в Химках благоустроят 22 народные тропы. Это позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Перечень троп сформировали на основе обращений и пожеланий горожан. Полный список адресов можно посмотреть на официальном сайте администрации.

Отметим, что рабочие при благоустройстве применяют современные материалы, которые устойчивы к перепадам температур и износу. Это повышает долговечность троп. Помимо этого, при проектировании маршрутов учитывают уже существующие потоки пешеходов, чтобы сохранить привычные и логичные направления движения.