Народные тропы благоустроили в Богородском округе

В Богородском округе активно ведутся работы по ремонту и благоустройству пешеходных зон и дорожной инфраструктуры. Мероприятия реализуются в рамках программы «Народные тропы» и комплексного благоустройства территорий.

В Старой Купавне на улице Матросова проводятся работы по устройству оснований и асфальтированию тротуаров. После завершения ремонта пешеходы получат комфортную и безопасную зону для передвижения.

В Электроуглях в рамках комплексного благоустройства охвачены сразу несколько адресов: улица Школьная, дома 35 и 37, а также улица Советская, дома 5 и 7. Здесь ведется установка бортового камня, устройство оснований под парковочные карманы и асфальтирование тротуаров и внутриквартальных проездов.

В рабочем поселке имени Воровского на улице Сергеева, дома 11 и 12, выполняется асфальтирование тротуаров и входных групп. Это обеспечит удобный подход к жилым домам и улучшит общий облик дворовой территории.

Все работы направлены на повышение комфорта и безопасности пешеходов, а также на приведение придомовых территорий и тротуаров в нормативное состояние. Дорожные объекты строятся с соблюдением технологии и рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию.