Народные спортивные игры прошли в Серпухове

Площадки парка в этот день превратились в пространство для активного отдыха. Любители командного духа собрались на «Веселых стартах» и соревнованиях, где участники проявили настоящий азарт в борьбе за ловкость и скорость. Отдельной зоной притяжения стали традиционные народные забавы: гости с интересом осваивали тонкости игры в городки, джакколо и кольбуто. Яркими акцентами программы стали костюмированные локации «Попади в ворота» и «Сумо», добавившие элементы игры и зрелищности.

Организаторы подчеркивают, что спорт остается важным инструментом в воспитании молодежи. Участие в таких состязаниях помогает детям и подросткам укреплять здоровье, учиться работать в команде и находить новых друзей.

«Подобные фестивали позволяют нам не просто организовать досуг, а познакомить жителей с культурой народных игр. Мы видим, как горожане разных возрастов с удовольствием включаются в процесс, поддерживают друг друга. Это объединяет», — отметили в МАУК «Парки Серпухова».

Основная цель прошедшего фестиваля — популяризация активного образа жизни и сохранение народных спортивных традиций, делающих досуг жителей муниципалитета разнообразным и полезным.