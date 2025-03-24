Народные промыслы Подмосковья представили на выставке «Россия»

Выставка «Россия» продолжает работу как национальный центр «Россия» в «Экспоцентре» на Красной Пресне. В универмаге площадки можно познакомиться с региональными брендами и народными художественными промыслами из разных уголков страны. Там презентовали продукцию и подмосковных производителей.

От Московской области представили гжель, дулевский фарфор, жостовские подносы, федоскинскую лаковую миниатюру и богородскую деревянную игрушку, передает региональное министерство культуры и туризма. Эти изделия имеют многовековую историю и известны не только в России.

Гжель считают родиной российской керамики. Издавна она славилась своими глинами, которые изначально использовали для аптечных целей, как самые чистые. После из них начали производить посуду. В наше время в этой технике создают элементы декора и уюта для дома.

На территории бытования старинного промысла в Подмосковье работает пять предприятий, производящих продукцию гжельской керамики, не только классическую, но и дизайнерскую. На заводах работают музеи.

Дулевский фарфоровый завод основали в 1832 году. Сейчас это крупнейшее предприятие по производству изделий из фаянса и фарфора.

Для развития техник владельцы никогда не скупились и всегда покупали передовое оснащение и оборудование. К работе привлекали известных художников, например, Михаила Врубеля. Завод поставлял посуду для императорского двора. Банкетный сервиз из 1210 предметов приобрел даже президент США Франклин Рузвельт.

Жостовская фабрика декоративной росписи существует с 1825 года.

Изначально она принадлежала братьям Вишняковым и занималась изготовлением и росписью подносов из жести, сухарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше и другим. Сейчас известные дизайнеры с большим вдохновением используют жостовскую роспись в своих коллекциях. При фабрике действует единственный в мире музей картин на металле, где можно посетить мастер-класс и создать свой шедевр.